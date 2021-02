Kein Tor, aber ein Punkt

Hannover blieb nach zuletzt zwei Dreiern am Stück mal wieder sieglos, für die Paderborner war es das vierte Pflichtspiel in Folge, das sie nicht gewannen. „Wir haben vorne zu viel liegen lassen, hatten hinten aber auch Glück“, sagte Manager Fabian Wohlgemuth.

Ein ungewohntes Bild gab es in der HDI-Arena am Rasenrand. Paderborns Trainer Steffen Baumgart verfolgte die Partie entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten dick eingepackt. „Es wird kein T-Shirt, sondern schon eine fette Jacke werden. Ich möchte da keinen Heldenstatus kreieren und es ist schon ein Unterschied, ob es null Grad sind oder zweistellige Minustemperaturen gibt“, sagte Baumgart am Donnerstag vor der Abfahrt nach Niedersachsen.

So oder so wurde es ihm im Eisschrank von Hannover schnell warm, was vor allem an seinem Torwart lag. Leopold Zingerle leistete sich bereits in den ersten fünf Minuten zwei Aussetzer, die aber ohne Folgen blieben. Die Gäste fingen sich dann, spielten mutig nach vorne und hatten in der zehnten Minute die Mega-Chance zur Führung. Der neu ins Team gekommene Sebastian Vasiliadis legte mustergültig auf für Dennis Srbeny, doch der schoss aus kurzer Distanz über das Tor und verpasste sein achtes Saisontor. Auch wenn der Ball kurz vor Srbenys Kontakt versprang, der musste rein. Sieben Minuten später hatte der Ex-Paderborner Marvin Ducksch das 1:0 für 96 auf dem Kopf, aber Zingerle klärte zur Ecke. Auf der Gegenseite stand wieder Vasiliadis im Mittelpunkt, der hatte nach Vorarbeit von Chris Führich Torwart Michael Esser schon überwunden, doch kurz vor der Linie rettete Timo Hübers und verhinderte den Einschlag (35.). Zur Pause hätte der SCP vorne liegen müssen.

21. Spieltag: Hannover 96 - SC Paderborn 07 0:0 1/8 Paderborns Maximilian Thalhammer (rechts) und Hannovers Dominik Kaiser. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Paderborns Sebastian Schonlau (rechts) und Hannovers Hendrik Weydandt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Paderborns Frederic Ananou (links) kämpft mit Hannovers Florent Muslija um den Ball. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannovers Florent Muslija liegt. am Boden. Paderborns Sebastian Vasiliadis ist am Ball, Ron Schallenberg blickt auf die Szene. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannovers Niklas Hult gegen die Paderborner Frederic Ananou (links) und Chris Führich. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannovers Trainer Kenan Kocak. Foto: Hauke-Christian Dittrich

Paderborns Sebastian Vasiliadis im Duell mit Hannovers Niklas Hult (links); Timo Hübers (rechts) schaut auf die Szene. Foto: Hauke-Christian Dittrich

Hannovers Timo Hübers (links) und Paderborns Dennis Srbeny. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die zweite Hälfte eröffnete Ducksch, verzog aber (47.). Auch beim Kopfball von Jaka Bijol (50.) hätte es klingeln können. Hannover dominierte jetzt, traf aber vorerst nicht. Auch Hendrik Weydandt schaffte es nicht, Zingerle zu überwinden, Paderborns Schlussmann war nach einer Stunde mit dem Fuß zur Stelle. Das Unentschieden war inzwischen glücklich für die Paderborner, die offensiv kaum noch in Erscheinung traten. Ein Schüsschen des eingewechselten Svante Ingelsson war die erste Tor-Annäherung nach dem Wechsel und da waren schon 71 Minuten gespielt. Kurz danach kam Uwe Hünemeier nach einem Freistoß von Führich zum Abschluss, zielte aber genau auf Esser. Am Ende war es ein gerechtes Remis.

Am Samstag und Sonntag hat die Mannschaft frei. Am Montag beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den SV Sandhausen. Es ist der Auftakt einer erneuten Englischen Woche für die Ostwestfalen, am Dienstag darauf kommt der 1. FC Heidenheim zum Nachholspiel, drei Tage später wartet Jahn Regensburg.

Statistik

Hannover 96: M. Esser - Muroya, M. Franke, Hübers, Hult - Do. Kaiser (85. McKinze Gaines II), Bijol - Haraguchi, Muslija (68. Sulejmani) - Weydandt, Ducksch (55. K. Schindler)

SC Paderborn 07: Zingerle - Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins - Schallenberg - Thalhammer, Vasiliadis (65. Ingelsson) - Führich (77. Terrazzino), Srbeny (89. Owusu), Antwi-Adjej (77. Justvan)

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Gelbe Karten: Bijol (4), Sulejmani (4) / -