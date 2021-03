Klar ist (spätestens) seit dem 2:3 am Freitagabend gegen den SV Darmstadt 98 und der ersten Heimniederlage in diesem Jahr, dass der Zug nach ganz oben für die Ostwestfalen bei mindestens zwölf Punkten Rückstand auf Rang drei endgültig abgefahren ist. Und anstatt zu klettern, um den laut Baumgart nervigen zehnten Platz zu verlassen, ist der SCP nur noch Elfter. In der Rückrunde holte das Team bislang sechs Punkte (Tabellenplatz 16) und damit fünf weniger als in der Hinrunde.