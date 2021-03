Am Freitag gegen Darmstadt 98 stand der gebürtige Bayer zum ersten Mal seit sechs Wochen (am 23. Januar beim 1:0-Sieg gegen Schlusslicht Würzburger Kickers) und zum zwölften Mal in der Startelf und gehörte zu den besten Spielern in den Reihen der Gastgeber. Da am Ende aber die 2:3-Niederlage über allem stand, wollte Trainer Steffen Baumgart zunächst gar nicht über Justvan sprechen.