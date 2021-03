Unter Vorsitz von Richterin Birgit Hammerschimidt wurde am Mittwoch über knapp drei Stunden verhandelt. Zur Erinnerung: Martin Przondziono war von dem Fußball-Zweitligisten am 20. April 2020 zunächst freigestellt worden, am 4. Mai folgte dann die fristlose Entlassung. Begründet wurde diese mit „vereinsschädigenden Äußerungen bei der Verabschiedung vor der Mannschaft“.