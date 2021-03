„Die Unterlagen enthalten die Daten für den wirtschaftlichen, den infrastrukturellen, den personell-administrativen und Nachwuchsleistungszentrum-Bereich sowie die Bescheinigungen des Wirtschaftsprüfers“, heißt es in einer Mitteilung von Montagvormittag. Mit der ersten Entscheidung der DFL und des DFB Zulassungsverfahren werde Mitte April gerechnet. „Das Gesamtwerk aller relevanten Dokumente wurde Hand in Hand mit allen Beteiligten erarbeitet“, so die Geschäftsführer der SC Paderborn 07 GmbH & Co. KGaA Martin Hornberger, Ralf Huschen und Fabian Wohlgemuth.