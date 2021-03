Auch vor dieser Partie drehte sich zunächst alles um die ungeklärte Zukunft von Steffen Baumgart. „Es geht jetzt nur darum, Punkte zu holen. Darauf liegt unser Fokus“, wehrte Paderborns Trainer alle Fragen ab. Auch Manager Fabian Wohlgemuth ging verbal in die gleiche Richtung: „Steffen ist unsere Wunschlösung, aber jetzt gilt unsere volle Kraft dem Klassenerhalt.“ Auf Nachfragen fügte er noch hinzu: „Unser Trainer will sich weiterentwickeln. Ich hoffe in Paderborn.“ 25. Spieltag: FC St.