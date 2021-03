Ein fast perfekter Abend

„Jetzt wird es schwer, uns noch einzuholen“, zog Steffen Baumgart dieses Fazit. Wobei Paderborns Trainer noch vorsichtig bleibt und auf eine Liga verweist, in der es nur Schwarz und Weiß gibt, keine Grautöne: „Entweder spielst du um den Aufstieg oder kämpfst gegen den Abstieg. Was anderes gibt es nicht. Deshalb müssen wir so lange wach bleiben, bis auch rechnerisch alles klar ist.“ Warner und Mahner – in dieser Rolle gefällt sich Baumgart noch immer. Warum? Weil er aus eigener Erfahrung spricht und auch Paderborns Historie gut kennt. Als der SCP 2016 in die 3. Liga abgestiegen sei, habe dieses Szenario auch fünf Spieltage vor Schluss noch niemand ernsthaft auf dem Zettel gehabt. Umgekehrt habe er als Profi mit Hansa Rostock mal Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag erlebt.