„Ich bin sogar sehr überrascht“

Am Berufskolleg Schloß Neuhaus auf dem Weg zum Fachabi, hat sich der Bayern-Fan auf Anhieb einen Namen gemacht. In der Fußballsimulation FIFA 21 macht Kampmeier deutschlandweit kaum jemand etwas vor. Elmar Neumann hat sich mit „Godly“ über diese sehr erstaunliche Premierensaison unterhalten. Justin, mit einem 7:1 gegen den Hamburger SV und einem 4:4 gegen den FC St. Pauli habt ihr eure erste Saison in der VBL Club Championship beendet. Wie zufrieden bist du mit dem neunten Platz in der 13 Mannschaften starken Division Nord-West? Justin Kampmeier: Unser Ziel war ein Top10-Rang und wenn man sich ansieht, mit wem wir in der Division waren, zum Beispiel Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach, dann ist der neunte Platz schon gut. Wir waren am Ende sogar zwölf Punkte vor Bremen, dem Deutschen Club-Meister der vergangenen beiden Jahre – das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wie früh in der Saison war euch klar, dass ihr als Debütant so gut würdet mithalten können? Kampmeier: Ab dem dritten, vierten Spieltag, nachdem wir gegen Bayer Leverkusen und den FC Schalke 04, ebenfalls zwei große Namen im E-Sports-Bereich, gute Ergebnisse geholt hatten.