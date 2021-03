Ein Wechsel ohne Bedenken

Damit ist Hünemeier im Heimspiel des SCP am morgigen Freitag gegen den Karlsruhe SC (18.30 Uhr, Sky) gesperrt und sein Ersatz steht schon bereit: Marcel Correia. Hätte man vor der Saison eine Prognose gewagt, wäre sie womöglich genau umgekehrt ausgefallen. Neuzugang Correia, der mit 165 Zweitligaspielen an die Pader gekommen war und in der abgelaufenen Saison 31 Partien für Ligarivale Jahn Regensburg bestritten hatte, an der Seite des gesetzten Kapitäns Sebastian Schonlau, Hünemeier gemeinsam mit Christian Strohdiek als Back-up: So lautete die Voraussage. Doch während Strohdiek meistens auf der Tribüne saß, keine einzige Minute auf dem Rasen verbrachte und im Januar frustriert zum Schlusslicht Würzburger Kickers wechselte, erlebt Oldie Hünemeier mit seinen mittlerweile 35 Jahren seinen dritten Frühling. Er stand in allen bisherigen 25 Saisonspielen auf dem Platz und absolvierte die meisten Minuten als Feldspieler.