Der letzte Schritt

Doch die Aufgabe beim vermeintlich letzten Schritt zum obersten Ziel hat es in sich. Der KSC kommt als Tabellenfünfter und zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, hat in diesem Jahr alle bisherigen fünf Spiele in der Fremde gewonnen. „Die Mannschaft ist aggressiv, klar strukturiert und kompakt, verteidigt sehr gut und ist bei Standards äußerst gefährlich“, sagte Baumgart am Donnerstagmorgen und warnte explizit vor dem Ex-Paderborner Philipp Hofmann.