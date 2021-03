Jamilu Collins läuft erneut für Nigeria auf

Der 26-jährige und 1,83 Meter große Abwehrspieler, der seit September 2017 beim SC Paderborn unter Vertrag steht, ist bereits 16 Mal für das Nationalteam Nigerias aufgelaufen.

Erst kürzlich hat er seinen Vertrag beim SCP bis zum 30. Juni 2022 verlängert . Im Rahmen der Qualifikation für die AFCON 2021 (Afrika-Cup) spielt Nigeria am Samstag, 27. März, in Benin und am Dienstag, 30. März, gegen Lesotho. Bei den Spielorten handelt es sich aktuell um keine Virusvarianten-Gebiete, so dass Collins nach der Reise voraussichtlich nicht in Quarantäne muss, teilt der SC Paderborn mit.