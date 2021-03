Die Badener waren mit großem Respekt nach Ostwestfalen gereist. KSC-Trainer Christian Eichner zeigte sich vom 2:0-Sieg des SCP am Montag auf St. Pauli „schwer beeindruckt“, vor allem das Tempo hatte es ihm angetan: „Da kommen keine D-Züge, da kommen ICEs auf uns zu. Wir müssen den Paderbornern die Geschwindigkeit nehmen.“ Bevor es aufs Gleis ging, wurde es erst einmal bunt in der Benteler-Arena. Der SCP beteiligt sich mit den Vielfaltswochen an den Internationalen Wochen des Rassismus. Die Osttribüne war mit T-Shits ausgelegt, Kapitän Sebastian Schonlau lief mit einer Regenbogenbinde auf. Neben Schonlau verteidigte erwartungsgemäß Marcel Correia anstelle des gelb-gesperrten Uwe Hünemeier.