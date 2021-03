„Wir entfernen uns immer mehr“

Sympathisch, ehrlich und offen hatte sich der SCP-Trainer über den Umgang von Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg beklagt. Der hatte in der Verlängerung das entscheidende Dortmunder Tor zum 3:2 des im Abseits stehenden Erling Haaland gegeben, weil er eine Berührung des Paderborners Svante Ingelsson zwar nicht gesehen hatte, aber gehört haben wollte. Im Punktspiel gegen den Karlsruher SC wurde Baumgart nun von der Vergangenheit eingeholt.

Im Signal-Iduna-Park hatte am 2. Februar auch kaum jemand von der tollen Leistung des Zweitligisten beim inzwischen Champions-League-Viertelfinalisten gesprochen, sondern alle über diese eine Szene geredet. Das war am Freitagabend in der Benteler-Arena nicht viel anders. „Das war ein geiles Fußballspiel, aber wir sprechen über etwas anderes“, sagte Baumgart unmittelbar nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon. Es ging um die Ampelkarte für Paderborns Linksverteidiger Jamilu Collins in der 90. Minute. Der mit Gelb vorbelastete Nigerianer hatte einen Einwurf nach Meinung von Schiedsrichter Harm Osmers nicht schnell genug ausgeführt und Gelb-Rot gesehen. In der Nachspielzeit entriss dann ausgerechnet der ehemalige Paderborner Babacar Gueye dem personell dezimierten SCP die sicher geglaubten drei Punkte und traf zum 2:2-Endstand.

Für Baumgart war die Hinausstellung von Collins dafür mit ausschlaggebend und er hatte im Unparteiischen aus Hannover den Schuldigen schnell ausgemacht. Während Angreifer Dennis Srbeny („Für mich war es eine harte Entscheidung, denn ich habe schon Einwürfe gesehen, die länger gedauert haben. Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass er Jamilu mehrfach ermahnt habe, aber da hätten wir uns etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht“) und Manager Fabian Wohlgemuth („Wir werden das jetzt hier nicht tiefer kommentieren, aber ob man in dieser Spielphase mit Gelb-Rot eingreifen muss, möchte ich dahingestellt sein lassen“) in ihrer Einschätzung noch gnädig waren, ging Baumgart mit Osmers hart ins Gericht. „Ich finde es schwierig, dass eine Partie durch eine solche Situation entschieden wird. Natürlich müssen wir es akzeptieren, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich muss mich da jetzt sehr zurückhalten.“

Warum Baumgart das Vorgehen des Schiedsrichters nicht nachvollziehen konnte, begründete er so: „Der KSC hat beim Stand von 0:1 und 1:1 25 Sekunden für Einwürfe gebraucht und es ist nichts passiert. Jamilu war da mit 17 Sekunden deutlich schneller und der Schiedsrichter pfeift, als der Spieler gerade ausholt. Ich bin sicher, dass mein Kollege und die gesamte Karlsruher Bank darüber schmunzeln.“

Auch KSC-Coach Christian Eichner hatte so seine Probleme mit Osmers und sah Gelb, nachdem er sich lautstark über eine Verwarnung gegen seinen Innenverteidiger Robin Borrmuth aufgeregt hatte. Baumgart, dem bei der nächsten Gelben Karte eine Sperre droht, blieb trotz seines emotionalen Ausbruchs nach dem Platzverweis verschont, aber die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Trainern und Schiedsrichtern macht ihn nachdenklich. „Das ist traurig für den Sport. Wir entfernen uns immer mehr voneinander. Wir reden ständig von Respekt, aber wenn ich sehe, wie der Schiedsrichter heute hier aufgetreten ist, dann ist es so, dass einer zum wichtigsten Mann auf dem Platz wird, den man eigentlich nicht sehen sollte. Dabei rede ich nicht von Arroganz. Ich werde aber irgendwann wieder einen Brief bekommen, in dem steht, dass alles richtig war, es wieder eine neue Regel gibt und was ich alles falsch gemacht habe.“

Kritik am Platzverweis für Collins

Das war, wie erwähnt, direkt nach dem Spiel. Einige Minuten später in der Pressekonferenz hörte sich das dann schon wesentlich moderater an: „Wenn der Schiedsrichter meint, das ist eine Gelbe Karte, dann ist es okay. Ich möchte lieber über Fußball sprechen und nicht Leuten eine Bühne geben, die unauffällig sein sollen.“

Am Ende war doch wieder alles gut. Auf Eichners Bemerkung („Steffen, es war mal wieder erfrischend mit dir da draußen“) entgegnete Baumgart: „Auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ich hatte heute sehr viel Spaß an diesem Spiel und an meinen Jungs, wie sie nach dem 0:1 zurückgekommen sind. Daher gehe ich mit einem kleinen Lächeln nach Hause.“ Einen Seitenhieb in Richtung DFB gab es aber doch noch: „Ab Montagnachmittag bereiten wir uns auf Nürnberg vor und dann lassen wir uns vom nächsten Spaß überraschen.“