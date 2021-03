„Traurig für den Sport“

Es brodelte wieder einmal in dem 49-Jährigen. Dabei war eigentlich alles gut. Seiner Mannschaft war nach dem frühen 0:1 und einer schwachen ersten Hälfte ein starkes Comeback gelungen und sie hatte die Partie zwischendurch sogar komplett gedreht. Der (gerechte) Ausgleich in der Nachspielzeit durch den Ex-Paderborner Babacar Gueye verhinderte zwar den Sieg, änderte aber nichts an Paderborns fast gesicherter Qualifikation für die kommende Zweitliga-Saison und an Baumgarts Urteil: „Das war ein geiles Spiel. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich hatte sehr viel Spaß und gehe heute mit einem kleinen Lächeln nach Hause.“ Doch ähnlich wie beim Achtelfinale im DFB-Pokal Anfang Februar in Dortmund stand nicht der Fußball im Vordergrund, sondern der Schiedsrichter.