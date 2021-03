Paderborns Torwart hält schon den zweiten Strafstoß in dieser Saison – Schützen werden per Videostudium analysiert

Paderborn -

Von Peter Klute

Er hätte der umjubelte Matchwinner sein können. Als Leopold Zingerle am Freitag gegen den Karlsruher SC in der 88. Minute den Elfmeter des ehemaligen SCP-Stürmers Philipp Hofmann parierte, war der zweite Dreier in Folge für den SC Paderborn zum Greifen nahe.