Das heißt, der Fußball-Zweitligist muss spätestens in drei Monaten entscheiden, ob er den 23-Jährigen behält oder wieder an den westfälischen Nachbarn zurückgibt. Sportlich gibt es gar keine Diskussionen: Starke Dribblings, hohes Tempo, viel Zug zum Tor und einen guten Abschluss – der Stürmer hat sich seit seinem Start beim SCP im August enorm weiterentwickelt und kam in allen Pflichtspielen zum Einsatz. Mit zwölf Toren und fünf weiteren Vorbereitungen in Meisterschaft und Pokal ist er hinter Dennis Srbeny Paderborns schärfste Klinge. Und vielseitig dazu. Denn egal ob links, rechts oder als zweite Spitze – Führich ist immer gefährlich. „Chris passt sportlich in unser Konzept, menschlich in unser Team. Und der Junge ist mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende“, sagt Trainer Steffen Baumgart.