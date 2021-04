Fabian Wohlgemuth: „Führich zu halten wäre eine Grenzbelastung“

Paderborn -

Corona-Pandemie und Karfreitag: Der 42. Geburtstag von Fabian Wohlgemuth wird in diesem Jahr besonders still gefeiert. Der Geschäftsführer Sport beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07 setzt die Schwerpunkte in diesen Tagen aber ohnehin anders. Knapp ein Jahr im Amt, ist nach dem Abstieg 2020 auch in diesem Jahr der Ligaerhalt noch nicht sicher.