Der Geschäftsführer Sport beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07 setzt die Schwerpunkte in diesen Tagen aber ohnehin anders. Knapp ein Jahr im Amt, ist nach dem Abstieg 2020 auch in diesem Jahr der Ligaerhalt noch nicht sicher. Gleichzeitig müssen wichtige Personalentscheidungen getroffen werden. Und das bei sinkenden Einnahmen. Wie der gebürtige Berliner den SCP zukunftssicher machen will, verrät er im Interview mit dem WESTFALEN-BLATT. Die Fragen stellte Matthias Reichstein. Herr Wohlgemuth, mit Beginn der kommenden Spielzeit sinken die TV-Einnahmen. Niemand weiß, wann es wieder volle Stadien geben wird. Auch mit Blick auf die Planungen für die kommende Saison – wie sehen Sie die wirtschaftliche Situation des SCP? Fabian Wohlgemuth: Der SC Paderborn hat in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet. Obwohl wir ohne Großkonzern im Rücken arbeiten, hat uns selbst der Abstieg im Vorjahr unter den Bedingungen der Pandemie nicht aus dem Gleichgewicht gebracht.