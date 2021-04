Harmlos, ideenlos, trostlos – der Auftritt bei den 2021 daheim noch sieglosen Franken ließ auch die Verantwortlichen ratlos zurück: „Ich habe dafür keine Erklärung. Fehler in dieser Häufigkeit habe ich bei meiner Mannschaft so noch nicht gesehen. Heute standen fast alle mehr oder weniger neben sich“, sagte Trainer Steffen Baumgart. Manager Fabian Wohlgemuth musste die 90 Minuten „erstmal sacken lassen“ und wurde dann konkret: „Das war in allen Belangen zu wenig.