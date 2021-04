Nach einer Niederlage wie am Ostersonntag in Nürnberg sowieso: „Ich will mich jetzt auf das konzentrieren, was kommt. Wir spielen am Samstag gegen den VfL Bochum, das ist ein Kracher.“ Die Gäste waren schon in der Hinrunde eine Nummer zu groß für den SCP. Der wurde von dem Tabellenführer der 2. Liga innerhalb von nur sieben Minuten überrollt und verlor am Ende hochverdient mit 0:3. „Wir konnten uns nicht durchsetzen.