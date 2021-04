„Das war gar nichts. Da dürfen wir auch nichts schönreden. Nürnberg war zwar auch nicht gut, aber williger und gieriger. Deshalb war der Leistungsunterschied sogar noch deutlicher, als es das Ergebnis aussagt.“

Der 35-Jährige spricht Klartext. Aber nicht, um seine Teamkollegen anzuklagen. Als Mitglied des Spielerrats will er vielmehr wachrütteln: „Am liebsten wäre ich schon am Ostersonntag in meinen Fernseher gesprungen und hätte unsere Jungs durchgeschüttelt. Mir hat auch die Körpersprache nicht gefallen. So darf man sich nicht präsentieren, so darf man die Punkte nicht herschenken und so werden wir auch kein Spiel mehr gewinnen.“

Bei der Ursachenforschung tut sich aber auch Hünemeier schwer. Überzeugt ist er aber davon, dass dieser Auftritt nichts mit der ungeklärten Trainerfrage zu tun hat. Wenn das ein Grund sei, hätte die Mannschaft schon beim FC St. Pauli (2:0) oder gegen den Karlsruher SC (2:2) ihre Leistung nicht so abrufen können. Wobei sich auch der Abwehrspieler in diesem Punkt mehr Klarheit wünschen würde.

In welche Richtung der Trainer tendiert? Da hat aber auch Hünemeier kein Bauchgefühl, er könnte aber jede Entscheidung nachvollziehen: „Steffen fühlt sich bei uns sehr wohl. Das merkt man jeden Tag. Aber er hat mit dem SCP auch alles erreicht. Ich bin mir in einem Punkt aber sicher: Wenn er gehen würde, wäre es nie eine Entscheidung gegen den SC Paderborn, sondern für eine neue Herausforderung.“

Die Ostwestfalen stehen am Samstag (13 Uhr/Sky) vor der aktuell sportlich größten Aufgabe. Mit dem VfL Bochum kommt der Tabellenführer. Nur sechs Tage nach dem schwachen Auftritt bei den Franken könnte daher Paderborns Prüfung auf dem Platz kaum schwieriger sein. Pro Partie holt der VfL im Durchschnitt zwei Punkte, kommt mit dem drittbesten Angriff (50 Tore) und der zweitbesten Abwehr (27 Gegentreffer) in die Benteler-Arena. Und gerade jetzt plagen Paderborn auch noch massive Probleme im Abwehrzentrum. Kapitän Sebastian Schonlau ist gesperrt und Uwe Hünemeier noch immer angeschlagen. Vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (19. März) hatte er sich im Training verletzt. Nach einer Kernspintomographie wurde bei „Hüne“ eine Einblutung in der Wadenmuskulatur diagnostiziert. Gestern Nachmittag folgte noch eine Ultraschalluntersuchung. Die neuen Bilder bestätigten Hünemeiers Gefühl, der Heilungsverlauf ist gut.

Hünemeier fühlt sich auch schon besser, will sich aber nicht unter Druck setzen lassen: „Auch ich stelle mich der Verantwortung. Aber ich kann nur machen, was mein Körper hergibt.“ Das heißt, dass der Innenverteidiger nicht alles riskieren will: „Nach Bochum haben wir noch sechs Spiele. Wenn ich zu früh anfange und dann für den Rest der Saison ausfalle, hilft das auch keinem.“

Zumal auch Uwe Hünemeier noch nach unten schaut, solange sein Team die 40-Punkte-Marke nicht geknackt hat: „Wir haben im April noch vier Spiele, darunter Gegner wie Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück, für die es noch um alles geht. Da müssen wir gewappnet sein.“

Sollte Hünemeier nicht spielfähig werden, wäre Baumgart gezwungen, seine Abwehr erneut umzubauen. Wobei auch die Winterverpflichtung Nicolas Bürgy (Halswirbelverletzung) weiter ausfällt. So wären Arsitote Nkaka und Sebastian Vasiliadis die Kandidaten für den Part im Zentrum neben Marcel Correia. Die beiden haben allerdings auf dieser Position keine Erfahrung. „Jeder hat aber den Anspruch zu spielen, jetzt könnten sich andere zeigen“, sagt dagegen Hünemeier und ist überzeugt: „Es ist egal, wer auf dem Rasen steht. Am Samstag werden wir anders auftreten.“