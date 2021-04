Der 49-Jährige, der 2017 beim SCP seine Arbeit begann und den Verein zunächst in die 2. Liga (2018) und dann in die 1. Liga führte (2019), sucht nach einer neuen Herausforderung. Wie bereits berichtet, sollen der 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 am Fußballlehrer interessiert sein. In einer offiziellen Pressemitteilung schreibt der des SCP „von intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen“.