Der SC Paderborn hat sieben Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt noch nicht geschafft. Das wurmt den 49-Jährigen, der den Verein am Tag der Trennung gerne in einem ruhigen Fahrwasser gesehen hätte. Da bewegt sich der Verein mit 35 Punkten noch nicht, und nach der desolaten Vorstellung beim 1. FC Nürnberg schon mal lange nicht.

Der Ball liegt bei den Spielern

Deshalb liegt jetzt der Ball besonders bei den Spielern. Die allermeisten im Kader haben dem manchmal bärbeißigen, aber immer herzlichen Fußballlehrer viel zu verdanken. Er hat sie bis in die Bundesliga geführt und sich öffentlich auch vor seine Jungs gestellt, wenn die Luft mal dünner wurde. Eine Leistung wie am Ostersonntag, die keine war, dürfen sie sich deshalb nicht mehr erlauben. Sonst könnte der SC Paderborn doch noch in akute Abstiegsgefahr geraten und der Trainer einen Abgang erwischen, den er nicht verdient hat.

Als Markus Krösche den vereinslosen Ex-Profi im April 2017 holte, konnten nur die wenigstens etwas mit dem Trainer Steffen Baumgart anfangen. Mit seinen Erfolgen hat der gebürtiger Rostocker beim SCP eine Ära geprägt, wie es sie in dieser Form hier noch nicht gab. Aber auch Baumgart hat profitiert, genoss uneingeschränktes Vertrauen, konnte sich einen Namen machen, der mittlerweile bundesweit Klang hat.

Beide Seiten vor einer Zäsur

Jetzt stehen beide Seiten vor einer Zäsur: Baumgart muss belegen, dass er auch bei namhaften Klubs mit Stars und einem Umfeld, das gerne und oft mitredet, arbeiten kann. Der Verein muss zeigen, dass die Trainer-Talentschmiede weiter funktioniert.

Bei den Ostwestfalen steht deshalb nun Manager Fabian Wohlgemuth im Rampenlicht: Er muss in den kommenden Wochen die wichtigste Personalentscheidung seiner Amtszeit treffen. Und das im Wissen, dass schon eine Fehlbesetzung den Verein in Existenznot bringen kann.