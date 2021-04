Der stolze Abgang des Steffen Baumgart

Der SC Paderborn hatte bis zuletzt alles versucht, Baumgart zu halten. Das bestätigte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT auch Aufsichtsratschef Stefan Rees: „ Wir hätten sehr gerne mit unserem Trainer weitergearbeitet, bedauern den Schritt menschlich wie inhaltlich und hatten uns deshalb bei den Verhandlungen extremst aus dem Fenster gelehnt. Am Ende können wir froh sein, dass wir ihn vier Jahre an unserer Seite hatten.“

„ Steffen Baumgart war das Gesicht unseres Vereins. Steffen Baumgart war das Gesicht unseres Vereins. “ Elmar Volkmann

Geschäftsführer Martin Hornberger zollte dem Trainer „Riesenrespekt“. Baumgart habe 2019 mit dem „Wunder von Paderborn“ Geschichte geschrieben. Hornberger wörtlich: „Wir waren praktisch in der vierten Liga und sind bis in die Bundesliga durchgestartet – das ist einmalig in Fußball-Deutschland.“ Manager Fabian Wohlgemuth formulierte Baumgarts stolzen Abgang so: „Er hat sich in Paderborn ein sportliches Denkmal gesetzt und an der Erfolgsgeschichte des Vereins über viele Jahre maßgeblich mitgeschrieben.“

Voll des Lobes war auch Präsident Elmar Volkmann: „Steffen Baumgart war das Gesicht unseres Vereins, aber wir müssen die Entscheidung respektieren. Das ist eine normale Entwicklung im Profifußball.“ Für die Mannschaft sprach Kapitän Sebastian Schonlau: „Den Schritt kann ich nachvollziehen. Obwohl es für die Stadt, den Verein, für die Fans und auch für uns Spieler schade ist, wenn so ein Trainer geht.“

„ Ich stehe bis heute mit keinem anderen Verein in Kontakt. Ich stehe bis heute mit keinem anderen Verein in Kontakt. “ Steffen Baumgart

Wie es jetzt weitergeht, ist unklar. Baumgart wird die Mannschaft bis Ende der Saison weiter betreuen und sitzt am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Bochum auf der Bank. Wo er nach Ablauf dieser Spielzeit anheuert, ließ der Coach offen und versicherte glaubhaft: „Ich stehe bis heute mit keinem anderen Verein in Kontakt. Niemand soll das Gefühl haben, ich hätte den Verein verlassen, weil ich etwas Neues habe.“

Wie bereits berichtet (WB vom 6. April) sollen sich bereits die Zweitliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf sowie Hannover 96 und besonders Erstligist 1. FC Köln mit dem nun scheidenden Paderborner Coach beschäftigen. Baumgart kommentierte diese Gerüchte so: „Ich lasse mich jetzt selbst überraschend, wohin der neue Weg mich führt.“ Er habe keine Vorstellungen, keine Wünsche und auch keine Bedingungen. Baumgart wörtlich: „Von der Liga bis zu dem Land, in dem ich künftig arbeiten werde, ist alles offen.“ Nur wenn keine Angebote kommen, hat der Fußballlehrer einen klaren Plan: „Dann nehme ich mir die nötige Wartezeit, aber es wird mit Sicherheit keine Auszeit.“

Die Mannschaft wurde am Donnerstag vor dem Training von Baumgart informiert. Es sei niemand in große Trauer ausgebrochen, es sei auch keiner euphorisch geworden. Für ihn selbst war der Schritt auch (noch) nicht emotional: „Aber die Zeit wird kommen, wenn die Arbeitstage immer weniger werden.“

Baumgart-Entdecker Krösche überrascht

Überrascht von der Nachricht zeigte sich der Paderborner Ex-Manager und Baumgart-Entdecker Markus Krösche: „Ich hätte gedacht, Baumi geht mit dem SCP den Weg noch ein Stück weiter. Aber wenn man nach vier so brutal erfolgreichen Jahren eine neue Herausforderung sucht, ist das völlig in Ordnung.“ Der Sportdirektor von RB Leipzig sagte noch: „Der SC Paderborn steht sportlich wie wirtschaftlich sehr gut da. Daran hat er sehr großen Anteil.“

Bei seinem Amtsantritt am 16. April 2017 konnte Baumgart den sportlichen Abstieg in die Regionalliga mit elf Punkten in fünf Spielen nicht verhindern. Weil der TSV 1860 München die Zulassung nicht bekam, blieb der SCP in der 3. Liga. Danach ging es steil nach oben: Neben den Westfalenpokal-Siegen 2017 und 2018 sowie den Qualifikationen für das Viertelfinale im DFB-Pokal (2018 und 2019) gelang dem Team im Jahr 2018 der Aufstieg in die 2. Liga und 2019 der direkte Durchmarsch bis in die Bundesliga. Dort glänzte der SC zwar mit Offensivfußball, verfehlte mit nur 20 Punkten nach 34 Spieltagen den Klassenerhalt aber deutlich.