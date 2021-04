In welche Richtung es gehen soll, deutete am Donnerstag der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Rees an: „Wir wollen uns nicht verbiegen lassen, sondern so weitermachen wie bisher. Deshalb muss der Nachfolger in unserer Konzept passen, nicht umgekehrt.“ Ein Kandidat soll Tim Walter (45) sein. Der Ex-Trainer vom VfB Stuttgart und Wohlgemuth kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Holstein Kiel. Das Duo schloss die Saison 2018/19 auf Platz 6 ab. Walter wechselte dann zum VfB, wurde dort aber im Dezember 2019 entlassen. Auch Lukas Kwasniok vom 1. FC Saarbrücken wird gehandelt.