„Selbst wenn wir in zwei Wochen die Nachfolge von Steffen Baumgart geregelt hätten, bin ich nicht überzeigt davon, dass wir den Namen sofort präsentieren würden.“ Wohlgemuth möchte, dass sich die Mannschaft und der scheidende Trainer solange wie möglich nur auf die 2. Liga konzentrieren. Er ist davon überzeugt, dass das nach Bekanntgabe nicht unbedingt einfacher wird. Dabei vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwelche Berater aus dem In- und Ausland Kontakt zum SCP oder direkt zu Wohlgemuth aufnehmen. „Auch der Trainermarkt ist riesig, es gibt in der 1. und 2.