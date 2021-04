. Am Ende stand ein 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Tabellenführer, der viel Last vom 49-Jährigen nahm und ihm die Gewissheit gab: Einen Abstiegskampf wird es zum Abschluss nicht geben. „Wir alle wissen, was passiert wäre, wenn wir verloren hätten. Da wären viele Diskussionen losgegangen. Über meine Aufstellung, über die Einstellung meiner Mannschaft. Aber so waren die Jungs von Beginn an mit Vollgas dabei. Jetzt kann uns niemand irgendetwas einreden“, sagte Baumgart später und gab dann ehrlich zu: „Ich war heute ganz besonders angespannt.“ Am Ende stand eine starke Mannschaftsleistung nach einer für Paderborner Verhältnisse turbulenten Woche.