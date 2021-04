Baumgart kritisiert die Medien

Eine außergewöhnliche Aktion, doch zum Tschüss sagen ist es dem 49-Jährigen noch viel zu früh. Auch wenn das oberste sportliche Ziel in dieser Saison vor dem 27. Spieltag, der den SCP am Freitag zu Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr, Sky) führt, wohl vorzeitig erreicht ist. Angesprochen auf den Klassenerhalt, sagte der Coach: „Daran habe ich überhaupt keine Zweifel. Ich bin sogar sicher, dass unsere 38 Punkte reichen. Und selbst wenn nicht: Wir haben neun Mannschaften hinter uns und müssten schon alle Spiele verlieren, um noch in Gefahr zu geraten. Doch das ist mir hier noch nie passiert und dann würde man mich auch nicht ruhig erleben.“

Ruhe ist sowieso nicht sein Ding und man sollte nicht davon ausgehen, dass Steffen Baumgart die letzten sechs Partien für Paderborn im Chillmodus verfolgen wird. „Der ganz große Druck ist raus und der Sieg gegen Bochum hat dafür gesorgt, dass wir ein paar Tage länger mit einem Lächeln rumgelaufen sind. Aber eine gewisse Aufregung vor den Spielen wird bleiben“, sagte er. Locker und dennoch konzentriert möchte der Trainer seine Jungs im Endspurt erleben: „Ich bin nicht mit Platz neun zufrieden, wir wollen unseren Weg weitergehen.“

Er findet es schwierig

Bis zum Saisonende noch mit Baumgart. Und dann? Sowohl sein Nachfolger als auch sein neuer Verein stehen noch nicht fest. Spekulationen über seine Zukunft hatte Baumgart Anfang der Woche so kommentiert: „Für mich ist es gerade schwierig, weil ich ein komisches Gefühl habe. Ich werde da wie eine Kuh durchs Dorf getrieben.“ Am Mittwoch legte er nach: „Es geht nicht darum, ob man bei anderen Klubs gehandelt wird, sondern darum, dass jeder über einen schreibt. Wenn die Presse das eher weiß als derjenige, um den es geht, dann ist das kein Wissen, sondern Spekulation. Und ich bin nicht gerne Objekt von Spekulationen.“ Weiter führte er aus: „Wenn ein Trainer wackelt und jedes Mal mein Name fällt, finde ich es für meine Person schwierig. Journalisten meinen, sie müssten Namen als Wissen rausgeben und wenn ich fünf Namen nenne, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer dabei ist. Damit habe ich ein Problem und wenn mein Name fällt, sage ich auch etwas dazu, weil ich mich ungern zur Schau stellen lasse. Richtig ist, dass bei Vereinen im Gespräch sein werde. Ich bin es noch nicht, aber ich werde es sein.“

In seiner Mannschaft wird es in Braunschweig nur wenige Wechsel geben. Sicher war ohnehin, dass Sebastian Schonlau nach Sperre seinen angestammten Platz in der Innenverteidigung einnimmt. Da Marcel Correia aufgrund eines gegen Bochum erlittenen Muskelfaserriss ausfällt, wird Aristote Nkaka an der Seite des Kapitäns auflaufen. Selbst wenn Uwe Hünemeier nach überstandener Wadenverletzung fit werden sollte, würde er laut Baumgart allenfalls im Kader stehen. „Uwe hat drei Wochen nicht trainiert und Ari es gegen den VfL sehr gut gemacht. Da gibt es keinen Anlass, etwas zu ändern“, begründete er. Das trifft eigentlich auch auf die Offensive zu, die gegen den Tabellenführer überzeugte. So wird sich Chris Führich womöglich erneut mit einem Bankplatz zufrieden geben müssen.