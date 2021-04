Die Partie im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße war für Steffen Baumgart nicht nur deshalb eine besondere, weil er nach seinem angekündigten Abschied zum Saisonende nur noch sechsmal als Paderborner Coach an der Seitenlinie steht. Genau vor vier Jahren, am 16. April 2017, wurde er nämlich als neuer SCP-Trainer verpflichtet. In Braunschweig stellte er das System auf ein 4-4-2 um und nahm zwei Änderungen in der Startelf vor. Kapitän Sebastian Schonlau war nach abgelaufener Gelbsperre wieder der Abwehrchef, auch Chris Führich kehrte in die Anfangsformation zurück. Marcel Correia (Muskelfaserriss) und Sebastian Vasiliadis mussten weichen.