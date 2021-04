Das Paderborner Problem ist auch beim 0:0 in Braunschweig die mangelnde Chancenverwertung

Paderborn -

Von Peter Klute

Der Klassenerhalt ist nicht mehr in Gefahr, aber das bedeutet nicht, dass sich Steffen Baumgart zurücklehnt. Das 0:0 am Freitagabend bei Eintracht Braunschweig wirkte beim Trainer des SC Paderborn nach. Der 49. Geburtstag seiner Frau Katja am Sonntag sorgte da nur kurz für Ablenkung.