Es war der krönende Anschluss eines gelungenen Auftritts des Trainers, der zum zweiten Mal in seiner Amtszeit beim SC Paderborn und zum insgesamt dritten Mal zu Gast im Aktuellen Sportstudio des ZDF war. Gastgeberin auf dem Lerchenberg war wie im August 2019 Dunja Hayali. Baumgart gab sich authentisch und vertrat bei allen Themen eine klare Meinung. „Jetzt haben alle Klarheit“, unterstützte er den Schritt von Bayern-Coach Hansi Flick und brach am Beispiel von Adi Hütter eine Lanze für seine Zunft. „Klauseln sind Bestandteile von Verträgen und die werden nun einmal geltend gemacht. Bei Spielern und in der Wirtschaft redet da niemand mehr drüber. Es ist gut, wenn ein Trainer die Kontrolle behält und mit der Ablöse hat er Eintracht Frankfurt doch auch etwas gebracht. In Gladbach hat man sich darüber aufgeregt, dass Dortmund Marco Rose aus dem Vertrag geholt hat, aber jetzt haben sie auch keine Entschuldigung nach Frankfurt geschickt“, sagte er und ergänzte: „Ich hatte Glück, dass ich vier Jahre in Paderborn arbeiten und selbst entscheiden durfte, dass ich gehe. Hätte ich keinen Erfolg gehabt, hätten sie mich weggeschickt. Jetzt freue ich mich auf das, was kommt. Vielleicht kommt auch nichts und ich habe mich verpokert.“