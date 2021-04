Sportlich blieb festzuhalten: So stark sich der SCP mit zwei Siegen aus dem alten Jahr verabschiedet hatte, so schwach fiel der Start in 2021 aus. Die Ostwestfalen verloren das Absteigerduell nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung mit 1:2 (0:1) und haben beim Wiedersehen am Samstag in der Benteler-Arena (13 Uhr, Sky) einiges gutzumachen. Am Rhein hatte Trainer Steffen Baumgart sein Aufgebot am Vorabend seines 49. Geburtstages gegenüber dem 3:2-Pokalsieg zwei Tage vor Heiligabend bei Union Berlin auf zwei Positionen verändert. Marcel Heller und Jannik Huth rückten rein für den gesperrten Ron Schallenberg und Moritz Schulze. Das bedeutete: Für Sebastian Vasiliadis und Jamilu Collins war ebenso wie für Streli Mamba (inzwischen in Kasachstan) erneut kein Platz. „Der Kader hat es zuletzt gut gemacht. Das ist ein klares Zeichen für unseren Weg. Es geht darum, wer bereit ist, alles für den Verein zugeben“, kommentierte Baumgart seine Personalauswahl. Julian Justvan ersetzte Schallenberg in der Startelf.