Trainiere ein Profisportler in der Quarantäne zu Hause, sei das nämlich keineswegs so etwas wie Home Office, entschied das Landgericht Münster jetzt im Streit zwischen dem SCP 07 und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster. Der Verband wickelt Quarantäne-Zahlungen im Namen des Landes ab und hatte die Kostenübernahme verweigert. Nach dem Infektionsschutzgesetz bekommt jeder, der vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird, bis zu sechs Wochen sein Netto-Gehalt weiter, wobei der Arbeitgeber in Vorleistung tritt und die Beträge vom Land erstattet bekommt.