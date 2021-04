Pröger macht die 40 Punkte klar

SC Paderborn liegt gegen den VfL Osnabrück in einem schwachen Spiel zweimal zurück und erkämpft sich noch ein 2:2

Paderborn -

Von Matthias Reichstein

Das war nichts für Fußball-Feinschmecker: Mit 2:2 (1:1) trennte sich Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 vom VfL Osnabrück. Zweimal lag der SCP am Mittwochabend zurück, am Ende sicherte der eingewechselte Kai Pröger in der Schlussminute den einen Zähler. Damit knackten die Hausherren zumindest dei 40-Punkte-Marke.