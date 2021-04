Am Mittwochabend war dieser besondere Moment. Der VfL Osnabrück führte fünf Minuten vor dem Ende mit 2:1, als sich Baumgart für den Doppel-Wechsel entschied: Frederic Ananou und Julian Justvan raus, Kai Pröger sowie Marco Terrazzino (Joker beim 3:1-Sieg gegen Jahn Regensburg) rein. Am Ende traf Pröger in der Schlussminute und sicherte seinem Team wenigstens einen Punkt. Der war hochverdient, denn Fußball versuchte an diesem Abend nur eine Mannschaft zu spielen, der SC Paderborn. Phasenweise glich die Parte eher einem Handballspiel. Bis zu neun verteidigende VfLer stellten sich den Paderborner Angriffsbemühungen entgegen. Aus Sicht der stark abstiegsbedrohten Gäste war das legitim.