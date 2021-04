SCP dreht Spiel per Doppelschlag

Trainer Steffen Baumgart hatte in seinem vorletzten Heimspiel auf der Paderborner Bank und zum Ende der Englischen Woche einige personelle Überraschungen zu bieten. Er veränderte die Anfangsformation gegenüber dem 2:2 am Mittwoch gegen den VfL Osnabrück gleich auf vier Positionen und vor allem mit zwei Umstellungen war so nicht zu rechnen. Sowohl Torwart Jannik Huth als auch Winter-Leihgabe Chadrac Akolo durften zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an auflaufen. Einen Tausch im Tor hatte Baumgart in der Pressekonferenz am Freitag noch nahezu ausgeschlossen: „Darüber haben wir noch nicht nachgedacht.“ Außer Huth und Akolo rückten noch Christopher Antwi-Adjei und Johannes Dörfler in die erste Elf. Neben Stammkeeper Leopold Zingerle blieben auch Frederic Ananou, Sven Michel und Chris Führich zunächst draußen. Düsseldorfs Coach Uwe Rösler wechselte gegenüber dem 2:0 gegen St.