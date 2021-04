Was im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der 71. Minute passierte, sucht jedoch seinesgleichen. Der SCP lag mit 0:1 zurück und bekam an der Strafraumgrenze einen Freistoß zugesprochen. Linksverteidiger Jamilu Collins wollte zur Ausführung schreiten, als es von draußen unüberhörbar durch die leere Arena schallte: „Jamilu, Jamilu, du auf keinen Fall.“ Der Nationalspieler Nigerias trat mit einem Lächeln artig zur Seite und ließ Kai Pröger den Vortritt. Der war gerade zwei Minuten auf dem Platz und schlenzte den Ball wunderschön an der Mauer vorbei ins Netz. So stand es 1:1 und dieser Ausgleich war der Knackpunkt des Spiels. „Ich hatte ein gutes Gefühl. Die Mauer stand nicht optimal, da habe ich es unten rechts versucht“, freute sich der Schütze über sein zweites Saisontor. Erst am Mittwoch hatte er zum späten 2:2 gegen den VfL Osnabrück getroffen und einen Punkt gerettet.

Diesmal wurden es sogar noch drei. Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth sprach nach dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage von „finaler Planungssicherheit“, auch wenn der Klassenerhalt schon am Freitagabend nach Braunschweigs Niederlage endgültig festgestanden hatte.

Einen Tag später war beim SCP erst recht alles gut und es gab genug Freiraum für sicher nicht ganz ernst gemeinte Aussagen. Auf die Frage, ob er den Freistoßkünsten von Collins nicht vertraue, meinte Baumgart in der Pressekonferenz: „Da Jamilu keine Freistoßkünste hat, würde ich sagen, brauchen wir da kein Vertrauen zu haben. Es gibt Sachen, die sollte er nicht tun. Manchmal haben Spieler ein größeres Selbstbewusstsein als das, was sie können. Oder dass ein Trainer sagt: Das lassen wir jetzt mal lieber. Außerdem war Kai als Rechtsfuß sowieso die richtige Entscheidung.“

Da konnte Collins nicht widersprechen. Er kommentierte am Abend einen Instagram-Post des „Kicker“ und schrieb: „Keine Sorge, beim nächsten bin ich zur Stelle.“ Der verletzte Uwe Hünemeier antwortete darauf: „Du wirst es nicht sein.“ Der SCP erklärte in Richtung Collins: „Wir glauben an dich.“ Und der Trainer schob am Sonntag nach: „Zwischen Jamilu und mir ist alles klar.“

Äußerst amüsant, doch den Düsseldorfern war nach dem Aufstiegs-Aus nicht nach Lachen zumute. „Auf diesem Niveau ein Gegentor zu bekommen, bei dem die Mauer nicht richtig steht, ist sehr bitter“, sagte Coach Uwe Rösler, nahm aber seinen Torwart Florian Kastenmeier in Schutz: „Ich werde auf keinen mit dem Finger zeigen. Wir gewinnen und verlieren zusammen.“