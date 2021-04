Baumgart wechselt den Sieg ein

Nach dem 0:1-Rückstand wechselte Baumgart den Sieg ein. Kai Pröger (71.) erzielte den Ausgleich, Svante Ingelsson bereitete nur zwei Minuten später den 2:1-Siegtreffer durch Dennis Srbeny vor.

„Die Einwechslungen haben diesmal sehr gefruchtet. Das war in den vergangenen Jahren hier schon häufiger so, in dieser Saison aber nicht immer der Fall. Heute war ich sehr zufrieden, wie die Jungs, die reingekommen sind, es gemacht haben“, sagte Baumgart. Das bezog sich sowohl auf die vier Neuen in der Startelf (Torwart Jannik Huth, Chadrac Akolo, Christopher Antwi-Adjei und Johannes Dörfler) als auch auf die Einwechselspieler.

„Eindrucksvoll zurückgekommen“

So war es zum Abschluss der Englischen Woche auch ein Sieg der Frische. „Für uns war es das dritte Spiel in sieben Tagen, Paderborn hatte zwei Tage mehr. Dennoch hatten wir es nicht verdient zu verlieren“, räumte Düsseldorfs Coach Uwe Rösler ein. Baumgart pflichtete ihm bei: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Spiel gedreht haben, aber mit einem Unentschieden wären heute beide nicht unzufrieden gewesen.“ Der Paderborner Trainer zeigte auch Verständnis für den Ärger seines Kollegen, dass sich Schiedsrichter Arne Aarnink kurz vor Schluss die Szene nicht noch einmal ansah, als Kevin Danso im Strafraum zu Boden gegangen war. Womöglich hätten die Gäste per Videobeweis einen Elfmeter bekommen und noch den späten Ausgleich erzielt. Bedauerlich für die Landeshauptstädter, da ihnen in der 53. Minute auf diese Art die vermeintliche Führung durch Kristoffer Petersen aberkannt worden war. Dawid Kownacki, der kurz vor der Pause einen Kopfball an die Latte gesetzt hatte und in der Nachspielzeit an Huth gescheitert war, hatte sich zuvor knapp im Abseits befunden. „Wir hatten auch das Quäntchen Glück“, gab Baumgart bei seinem vorletzten Heimspiel auf der Paderborner Bank zu.

Und das (neue) Personal. „Wir sind eindrucksvoll zurückgekommen“, lobte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Wobei der beste Spieler auf dem Platz eine in dieser Saison bewährte Kraft war: Abräumer Ron Schallenberg. „Man verkennt oft, wie wichtig Ron für uns ist und dass es gerade mal sein zweites Jahr in der 2. Bundesliga ist. Was er heute gespielt hat, war sensationell“, sagte sein Trainer. Schallenberg hätte, genau wie das Ergebnis, auch Wilfried Finke gefallen. Der im Januar 2019 verstorbene Ex-Präsident wäre am Sonntag 70 Jahre als geworden.

Die Paderborn-Profis bekamen am Sonntag und Montag frei, ab Donnerstag dürfen die Spieler (mit Trainingsplänen) noch einmal vier Tage zu ihren Familien, bevor sie sich ab 3. Mai in Quarantäne begeben. Das nächste Spiel bestreitet der SCP am Sonntag, 9. Mai, beim FC Erzgebirge Aue.