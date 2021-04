Doch Baumgart behielt es für sich: „Jede Torwart spielt anders, ich wollte verhindern, dass sich der Gegner auf Jannik einstellen kann“, begründete er seine Notlüge in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Am Freitag hatte er gesagt: „Über einen Torwartwechsel haben wir noch nicht nachgedacht, aber vielleicht lasse ich mir noch etwas einfallen.“ Dabei war schon längst alles klar und eine lange Leidenszeit für den 27-Jährigen ging zu Ende. 2019 vom FSV Mainz 05 an die Pader gekommen, profitierte Huth zunächst von der langwierigen Schulterverletzung, die sich Stammkeeper Leopold Zingerle beim Aufstiegsfinale in Dresden zugezogen hatte. Huth stand in den ersten sechs Meisterschaftsspielen inklusive des Erstrundenspiels im DFB-Pokal in Rödinghausen zwischen den Pfosten, nach dem 2:3 Ende September gegen den FC Bayern München war aber Schluss. Bis zum vergangenen Samstag.