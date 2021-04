Die Profis des SC Paderborn 07 werden den Endspurt der laufenden Spielzeit in heimischen Gefilden verbringen, zumal das ausgewählte Mannschaftshotel quasi vor der Haustür liegt. Die Übungseinheiten finden weiterhin im Trainingszentrum an der Lise-Meitner-Straße in Paderborn statt.

Nach dem vorletzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) befinden sich die Paderborner in dieser Woche im normalen Trainingsbetrieb, für den bereits seit langer Zeit umfangreiche Hygienemaßnahmen gelten. Am Montag, 3. Mai, beginnt die erste Quarantäne-Phase: Ab diesem Zeitpunkt werden sich die Trainer, Spieler und Betreuer nur noch zwischen dem Trainingszentrum und ihren Wohnungen bewegen.

Die zweite Stufe startet am Mittwoch, 12. Mai. An diesem Tag bezieht der SCP-Tross das Best Western Premier Hotel & Spa in Bad Lippspringe, vom dem aus sie zu den Trainingseinheiten nach Paderborn fahren werden.

Mit dieser bundeseinheitlichen Maßnahme, die von der DFL Deutsche Fußball Liga entwickelt worden ist, soll der reguläre Spielbetrieb an den finalen Spieltagen sichergestellt werden. Schließlich finden alle Spiele dieser beiden Spieltage zum gleichen Zeitpunkt statt – und zwar an den Sonntagen, 16. und 23. Mai, jeweils um 15.30 Uhr.