Nach zwei Jahren ist sein Abschied bei den Sachsen besiegelt. Am Montag wurde der ursprünglich noch bis 2022 laufende Vertrag zum 30. Juni aufgelöst und Krösche mit sofortiger Wirkung freigestellt. Sein Schreibtisch ist bereits geräumt, er gehört am Abend auch nicht mehr zur offiziellen RB-Delegation. „Ich werde zuhause in Paderborn den Fernseher anschalten“, sagt Krösche. Das Verhältnis zu RB-Chef Oliver Mintzlaff galt schon lange als belastet, Auslöser für die vorzeitige Trennung soll der Wechsel von Julian Nagelsmann zu den Münchner Bayern gewesen sein.