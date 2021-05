Zehn Tage im Hotel

Nach einem PCR-Test am Dienstagnachmittag belegen Mannschaft und Staff 24 Stunden später ihre Einzelzimmer im Best Western Premier Park Hotel & Spa in Bad Lippspringe, in dem sonst niemand zu Gast ist. Der SCP-Tross wird das Hotel allein für die Fahrten zu den Übungseinheiten in Paderborn verlassen. Die elf Kilometer lange und 15 Autominuten in Anspruch nehmende Strecke zum Training an der Lise-Meitner-Straße (erstmals am Donnerstag) legen die Profis in Privatwagen zurück. Sitzt mehr als eine Person im Auto, ist das Tragen der Mund- und Nasenschutzmasken Pflicht. Bei den Mahlzeiten sitzen die Beteiligten mindestens eineinhalb Meter ausein­ander.