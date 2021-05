„Der Verein hatte sich sehr um mich bemüht und am Ende hat es sich beim 1. FC Köln für mich am besten angefühlt. Am späten Montagabend ist die endgültige Entscheidung gefallen“, sagte Baumgart dem WESTFALEN-BLATT. Damit wird er am 1. Juli Nachfolger von Friedhelm Funkel, der absprachegemäß die Mannschaft nur bis zum Ende dieser Saison trainiert. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren (Funkel war Baumgarts Trainer beim FC Hansa Rostock) und tauschten sich bereits am Dienstagvormittag zum ersten Mal aus: „Friedhelm freut sich für mich und hat mir gratuliert.“ Baumgarts Gespräche mit Hannover 96 sind bekannt, die Absage an die Niedersachsen am vergangenen Wochenende ebenso. Der Fußballlehrer bestätigte aber auch Verhandlungen mit dem Hamburger SV . Allerdings kamen die Hanseaten wohl etwas zu spät.