Mit dem letzten Heimspiel endet die vierjährige Amtszeit des erfolgreichsten Trainers in der 114-jährigen Clubgeschichte. Der Durchmarsch mit zwei Aufstiegen bis in die Bundesliga ist beispiellos. Etwas überraschend: Punktbester ist Steffen Baumgart damit nicht. Weder in der 1. noch in der 2. Liga. Die 2. Bundesliga ist mittlerweile fast schon zur „Heimat“ des Vereins geworden. Seit 2005 und damit dem zweiten Zweitligaaufstieg nach Vorgängerverein TuS Schloß Neuhaus kämpft der SCP bereits elf Jahre dort um Punkte. Doch wer war hier der erfolgreichste Coach am Rasen-Rand? Die Auswahl mit 17 Trainern in diesem relativ kleinen Zeitfenster ist sehr groß. Ganz vorn liegen mit 1,8 Zählern pro Partie Aufstiegstrainer André Breitenreiter (2013/2014) und Roger Schmidt (2011/2012).