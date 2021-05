Steffen Baumgart ist auf dem Weg ein sehr guter Trainer zu werden. Er hat in Paderborn aus fast nichts noch sehr viel gemacht», sagte der aktuelle Kölner Coach am Donnerstag, nachdem der Fußball-Bundesligist zu Wochenbeginn die Verpflichtung des neuen Cheftrainers bekanntgegeben hatte.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart Foto: dpa / Bernd Thissen

«Ich glaube, dass die Entscheidung auch in der Mannschaft sehr positiv angenommen wurde», sagte der 67-Jährige, der Baumgart noch als Spieler aus Rostocker Zeiten kennt. Der neue Coach werde auch eine Mannschaft übernehmen, mit der er gut arbeiten kann, fügte Funkel hinzu.

Im Alles-oder-Nichts-Finish steht Köln vor dem Wochenende näher am Nichts als am Alles. Bei einer Niederlage bei der überraschend formstarken Hertha in Berlin könnte der Abstieg theoretisch schon feststehen. Daran glaubt Funkel aber nicht. «Da müssten schon viele negative Dinge zusammenkommen», sagte der Altmeister, der wohl auf seinen Kapitän verzichten muss. Ob die Risswunde am Bein von Jonas Hector einen Einsatz zulässt, ist sehr fraglich. Letztlich sei es aber egal, wer am Samstag auf dem Platz stehe. «Jeder muss laufen, bis er nicht mehr kann. Das ist der Mannschaft bekannt», sagte Funkel.