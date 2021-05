(WB/MR). In der Hinrunde dieser Saison gab es bei der SpVgg Greuther Fürth mit dem 1:1 zumindest einen Teilerfolg. Am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) kommt es zum Rückspiel. Sportlich hat die Begegnung nur noch für die Gäste Bedeutung. Der SCP bleibt Zweitligist, die Fürther kämpfen dagegen noch um den Aufstieg in die 1. Liga. Und doch sind es auch für Steffen Baumgart 90 ganz besondere Minuten: Der Trainer steht nach vier Jahren Amtszeit vor seinem letzten Heimspiel. Eine Abschiedsparty mit 15.000 zahlenden Gästen wird es trotzdem nicht geben können. Pandemiebedingt sind erneut keine Zuschauer zugelassen. In seiner letzten Saison beim SCP wäre für Baumgart mehr möglich gewesen. Mindestens zehn Punkte verschenkten die Paderborner, keinen einzigen in Fürth. Das Remis am 15. Januar bei den Franken war sogar schmeichelhaft. „Wir hatten Anlaufschwierigkeiten, haben dann aber besser in die Partie gefunden.