Eine gewisse Abschiedsstimmung macht sich damit auch bei dem 49-Jährigen so langsam breit, wobei er bemüht ist, den Fokus auf das Ligaspiel zu richten. Dieser Spagat im letzten Heimspiel ist nicht einfach. „Es war eine schöne und erfolgreiche Zeit. Nicht nur, was das Sportliche, sondern auch was das Persönliche betrifft“, sagte Baumgart. Bei seiner Botschaft schwang viel Wehmut mit, auch wenn die Trennung nach vier Jahren nur von ihm ausging. Der Verein hätte den Fußballlehrer gerne behalten, ein sehr großer Teil der Fans auch. Genau die vermisst der scheidende Trainer seit Monaten ganz besonders. Dass sich daran auch bei seinem finalen Auftritt in der Benteler-Arena nichts ändert – auch das beschäftigt ihn: „Wenn es in unserem kleinen Stadion abgeht, war das ein besonderes Erlebnis.