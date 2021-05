SCP verliert Fußball-Spektakel

Paderborn -

Von Matthias Reichstein

Was für ein Fußball-Spektakel in Paderborn. In einem packenden Zweitligaspiel schlug die SpVgg Greuther Fürth den SCP mit 4:2 (2:2). Damit sicherten sich die Gäste den dritten Platz in der 2. Liga und so zumindest die Relegation. Die Fürther könnten am letzten Spieltag aber auch noch den VfL Bochum und Holstein Kiel überholen. Für SCP-Coach Steffen Baumgart endete das letzte Heimspiel mit einer Niederlage. Der 49-Jährige wird die aber verschmerzen, denn die Leistung seiner Elf stimmte.