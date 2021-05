Damit machten die Mittelfranken den dritten Platz in der 2. Liga und so zumindest die Relegation klar. Doch Fürths Trainer Stefan Leitl ist sicher: „Schlagen wir am letzten Spieltag in unserem Finale auch Fortuna Düsseldorf, steigen wir direkt auf.“ Mut machte ihm mit Steffen Baumgart einer, der sich mit einer Niederlage im letzten Heimspiel von Paderborn verabschieden musste: „Die Tür zur 1. Liga auf, jetzt geht einfach auch durch.“ Für Baumgart waren es 90 emotionale Minuten. Auch ohne Zuschauer.