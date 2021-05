Doch seit vergangener Woche hat sich die Lage für den 26-Jährigen komplett geändert. Der 1. FC Köln ist in den Poker um Schonlau eingestiegen (WB vom 13. Mai) und hat plötzlich richtig gute Karten. Warum? Weil Kölns künftiger Coach Steffen Baumgart heißt. Der 49-Jährige war in den vergangenen Jahren „Baschos“ entscheidender Förderer, weil er aus dem defensiven Mittelfeldspieler einen Innenverteidiger machte, der sich in der 2.